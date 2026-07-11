Der HSV steht vor der Verpflichtung von Martin Adeline. Für den französischen Offensivspieler haben die Hamburger bereits ein konkretes Angebot abgegeben.

Bislang verlief der Transfersommer für den HSV äußerst schleppend. Mit Kofi Amoako aus Dresden und der festen Verpflichtung von Albert Grønbæk wurden auf der Zugangsseite erst zwei Deals abgeschlossen. Zahlreiche weitere sollen folgen. In einem Fall gibt es nun eine konkrete Entwicklung. Die Spur führt – wie zuletzt häufiger – nach Frankreich.

Handlungsbedarf besteht beim HSV unter anderem noch im offensiven Mittelfeld. Ein heißer Kandidat, um diese Lücke im Kader zu schließen, ist Martin Adeline vom französischen Erstliga-Aufsteiger ESTAC Troyes. Bereits im Mai war der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler mit dem HSV in Verbindung gebracht worden. Nun ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Das berichtet auch die französische Sportzeitung „L’Équipe“.

HSV will Martin Adeline unbedingt verpflichten

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Der HSV hat sich offenbar auf Adeline festgelegt und will ihn unbedingt verpflichten. In der vergangenen Saison war der Franzose in 32 Zweitligaspielen für Troyes an 21 Treffern direkt beteiligt. Er erzielte zehn Tore und bereitete elf weitere vor.

Mittlerweile soll es nicht mehr nur Gespräche gegeben haben. Die Hamburger haben dem Vernehmen nach bereits ein konkretes Angebot abgegeben. Dieses soll sich auf vier Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen belaufen.

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Transfer hängt jetzt von AS Troyes ab

Für den HSV könnte Adeline ein echter Top-Transfer werden. Sein aktueller Marktwert wird auf zehn Millionen Euro beziffert. Der Mittelfeldspieler steht für eine intensive und torgefährliche Spielweise und würde damit sehr gut in das Anforderungsprofil der Hamburger passen.

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Ob es zu einer Einigung kommt, dürften die kommenden Tage zeigen. Nun liegt es vor allem an Troyes, ob der Verein das Angebot des HSV annimmt. Nachbessern wollen die Hamburger offenbar nicht mehr.

Eine Verpflichtung Adelines dürfte auch Auswirkungen auf die Transferpläne des HSV mit Fábio Vieira haben. Komplett vom Tisch wäre das Thema zwar wohl nicht. Angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen und der zahlreichen weiteren Baustellen im Kader würde ein Transfer jedoch noch schwieriger werden, als er ohnehin schon ist.