mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Yussuf Poulsen, Robert Glatzel und Ransford Königsdörffer bei einer Auswechslung im Spiel des HSV

Yussuf Poulsen, Robert Glatzel und Ransford Königsdörffer (v.l.) bilden zusammen mit Damion Downs und Otto Stange aktuell den HSV-Sturm. Ab Sommer werden die Karten neu gemischt. Foto: WITTERS

paidKompletter Neustart im Sturm? Wie der HSV für die kommende Saison plant

kommentar icon
arrow down

Punkt für Punkt dem großen Ziel entgegen – so lautet die HSV-Marschroute vor dem Heimspiel-Doppelpack gegen Leipzig (Sonntag) und Leverkusen (Mittwoch). Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Partien in Folge will der Aufsteiger auch gegen die beiden Großkaliber überraschen und weitere Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen. Unabhängig vom Ausgang der Saison deutet sich allerdings bereits jetzt ein abermals größerer Umbruch im kommenden Sommer an. Vor allem in der Offensive: Bei gleich vier von fünf Angreifern ist die Zukunft völlig offen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test