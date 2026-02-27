Punkt für Punkt dem großen Ziel entgegen – so lautet die HSV-Marschroute vor dem Heimspiel-Doppelpack gegen Leipzig (Sonntag) und Leverkusen (Mittwoch). Nach zuletzt sechs ungeschlagenen Partien in Folge will der Aufsteiger auch gegen die beiden Großkaliber überraschen und weitere Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen. Unabhängig vom Ausgang der Saison deutet sich allerdings bereits jetzt ein abermals größerer Umbruch im kommenden Sommer an. Vor allem in der Offensive: Bei gleich vier von fünf Angreifern ist die Zukunft völlig offen.



