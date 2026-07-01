Der HSV muss sich für die kommende Saison im Sturm fast komplett neu aufstellen. Tomas Bobcek gehört zu den Transfer-Kandidaten. Der Preis spielt eine entscheidende Rolle.

Mit Ransford Königsdörffer (Mainz), Robert Glatzel (Wolfsburg) und Leihspieler Damion Downs (Southampton) haben in diesem Sommer bereits drei Angreifer den HSV verlassen. Ersatz gibt es bislang keinen. Zuletzt wurde viel über den Slowaken Tomas Bobcek berichtet. Sogar von einem HSV-Angebot über neun Millionen Euro war bereits die Rede. Doch was ist dran an dem Gerücht? Die MOPO klärt den Fall auf.

In der kommenden Woche beginnt beim HSV die Vorbereitung auf die neue Saison. Ein stürmischer Start wird es im Volkspark allerdings nicht. Aktuell stehen Trainer Merlin Polzin mit Yussuf Poulsen, Rayan Philippe und Otto Stange nur drei Angreifer im Profi-Kader zur Verfügung. Arbeiten kann er zunächst sogar nur mit zweien, da Stange aufgrund seiner Teilnahme mit Deutschland an der U19-EM erst Mitte oder Ende Juli wieder zum HSV zurückkehren wird.

Keine neuen Spieler vor dem HSV-Trainingsstart

Anzeige

Dass bis zum Trainingsstart der Hamburger ein weiterer Sommer-Zugang im Volkspark präsentiert wird, ist nach MOPO-Informationen aktuell sehr unwahrscheinlich. An fehlenden Kandidaten liegt das nicht. Der HSV leidet weiterhin unter der schleppenden Bewegung auf dem Transfermarkt. Kein Deal steht kurz vor dem Abschluss. Das gilt auch für Tomas Bobcek, dessen Fall längst nicht so konkret ist, wie es teilweise berichtet wird.

Bericht über Millionen-Angebot vom HSV in Polen

Anzeige

20 Tore erzielte Bobcek in der vergangenen Saison für Lechia Danzig. Damit sicherte sich der slowakische Nationalspieler, der bislang zwei Länderspiele absolviert hat, die Torjägerkanone in Polen. Danzigs Abstieg in die zweite Liga konnte er allerdings nicht verhindern. Nun will er den Klub verlassen. Als heißester Kandidat soll der HSV gelten. Wie die polnische Tageszeitung „Dziennik Bałtycki“ berichtet, sollen die Hamburger sogar bereits ein konkretes Angebot über neun Millionen Euro für den Stürmer abgegeben haben.

Richtig ist: Der 24-jährige Mittelstürmer gehört zum erweiterten Kandidatenkreis der Hamburger. Konkrete Verhandlungen oder gar ein offizielles Angebot aus Hamburg gibt es bislang jedoch nicht. Ob sich das im Laufe des Sommers ändern wird, ist derzeit offen. Klar ist aber: Neun Millionen Euro wird der HSV für Bobcek sicher nicht bezahlen. Dafür fehlen im Volkspark die finanziellen Mittel – zumal der Sturm längst nicht die einzige Baustelle im Kader ist. Das vorhandene Geld muss clever verteilt werden und kann nicht nahezu komplett in einen einzigen Spieler investiert werden.