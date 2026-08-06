Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Schneller als erwartet zog der HSV in Sachen Jean-Luc Dompé die Reißleine und machte dem Franzosen klar, dass er im Volkspark keine Zukunft mehr haben wird. Die Freistellung vom Training kommt zweifellos der harten Tour gleich. Eine andere Lösung aber schien es nicht mehr zu geben. Nun mag Dompé bezogen auf die Konsequenz, mit der der HSV vorgeht, ein Sonderfall sein, dennoch setzt sich mit seinem bevorstehenden Abgang ein Trend fort: Die Zeit der Aufstiegshelden im Volkspark ist vorbei.

HSV-Fans, die sich dieser Tage die Schnappschüsse der Feierlichkeiten aus dem Mai 2025 ansehen, werden noch immer von schönen Erinnerungen begleitet. Und sie stellen fest: Kaum einer der Helden ist noch da. Auch in diesem Sommer setzt sich der Trend fort, der bereits unmittelbar nach dem Aufstieg einsetzte.

Glatzel-Fans wissen, dass der HSV keine Rücksicht auf Sentimentalitäten nimmt

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Gleich 16 der 32 Spieler, die in der Aufstiegssaison zu Einsätzen kamen, verließen den HSV in der vergangenen Saison. So geht es nun weiter. Robert Glatzel, Ransford Königsdörffer oder William Mikelbrencis sind längst weg, Dompé wird folgen – und nicht der letzte sein. Auch Daniel Elfadli, Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Fabio Baldé dürfen oder sollen sich neue Herausforderungen suchen. Selbst Miro Muheims Zukunft ist noch nicht zur Gänze geklärt.

Dass bei all dem auf Sentimentalitäten keine Rücksicht genommen wird, gefällt ganz sicher nicht jedem Fan. Nachzufragen wäre das etwa beim Glatzel-Anhang. Letztlich aber gibt der Erfolg dem HSV recht. Jede Entscheidung wird den sportlichen Zielen untergeordnet und soll der Weiterentwicklung des Kaders dienen.

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Wo früher häufig (und bisweilen zu Recht) von einer Wohlfühloase und zu großer, lähmender Zufriedenheit gesprochen wurde, gilt nun das Prinzip: Wer den Ansprüchen nicht mehr genügt oder den sportlichen Erfolg gefährdet, sollte bitte woanders Fußball spielen. So legte der HSV in der Vorsaison qualitativ enorm zu und schaffte nach Startschwierigkeiten souverän den Klassenerhalt. So will er nun den nächsten Entwicklungsschritt setzen. Damit es im Volkspark möglichst nie wieder neue Aufstiegshelden geben wird.