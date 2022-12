Der HSV hat mit dem 3:2 in Kiel seinen dritten Sieg in Folge gefeiert und befindet sich auf einem guten Weg in Richtung Saisonziel Bundesliga-Rückkehr. Trainer Tim Walter hat sich nicht erst im 50. Pflichtspiel auf der Hamburger Bank einen neuen Vertrag verdient, kommentiert Lars Albrecht, stellvertretender Sportchef der MOPO.