Jean-Luc Dompé im HSV-Training

Jean-Luc Dompé darf nach seiner Alkohol-Fahrt vorerst nicht mehr mit den HSV-Profis trainieren. Foto: WITTERS

paidKommentar zu Dompé: Der HSV handelt hart, aber genau richtig!

Ja, sportlich wird Jean-Luc Dompé dem HSV fehlen. In 14 Ligaspielen stand der französische Flügelspieler in dieser Saison auf dem Platz, spielte die Gegner in der Bundesliga mit seiner Schnelligkeit schwindelig. Doch so schwer der sportliche Verlust auch wiegt – dass Dompé nach seiner Alkohol-Fahrt nun vom Verein suspendiert wurde, ist die einzig richtige Konsequenz, kommentiert MOPO-Redakteur Robin Meyer.

