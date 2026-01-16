mopo plus logo
Stefan Kuntz war eineinhalb Jahre lang Sportvorstand des HSV.

Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand beim HSV. Foto: IMAGO/Justus Stegemann

paidKommentar zu den Vorwürfen gegen Kuntz: Der HSV sendet ein starkes Zeichen

Der Aufsichtsrat des HSV hatte am Montagvormittag mit einem Statement zur Causa Stefan Kuntz in einer beispiellosen Art und Weise den ehemaligen Vorstands-Boss angeprangert. Es war eine Stellungnahme, die beeindruckte, weil das oft kritisierte Kontrollgremium vor allem eines tat: die mutmaßlichen Opfer aus den eigenen Reihen zu schützen. Ein Kommentar von MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.

