Es gibt sie, die Spieler, die unangefochten sind beim HSV. Die Liste der Profis, die in jedem Fall eine tragende Rolle in der kommenden Bundesliga-Saison spielen können, ist vorhanden – das Problem: Sie ist zu kurz. Gleichzeitig ist der Kader des HSV zu groß. Auf Sportvorstand Stefan Kuntz und Sportchef Claus Costa kommen daher weiterhin umfangreiche Umbauarbeiten zu, bei denen dem Klub ein Schicksal droht, das er in der Vergangenheit zu oft erlebt hat, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.