Acht Punkte und Platz neun nach sechs Spielen als Aufsteiger: Der Status quo sorgt rund um den HSV für Ruhe. Die Länderspielpause war also nicht nur deshalb eine ruhige, weil viele Nationalspieler fehlten, sondern auch, weil es im sonst gerne mal stürmischeren Volkspark ob des zufriedenstellenden Saisonstarts kaum etwas zu meckern gibt. Trainer Merlin Polzin konnte, wenngleich mit reduzierter Gruppe, punktgenau an weiteren Details feilen, ohne sich ungemütliche Fragen gefallen lassen zu müssen. Gleichwohl macht keiner der Verantwortlichen den Eindruck, als würde er sich von der beim 4:0 gegen Mainz zurückgekehrten Euphorie blenden lassen. Und das ist auch richtig so, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.



