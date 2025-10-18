mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die HSv-Profis freuen sich nach dem 4:0 gegen Mainz.

Außer sich vor Freude: Die HSV-Profis bejubeln ihren 4:0-Erfolg gegen Mainz. Foto: WITTERS

paidKommentar: Welchen Fehler beim HSV nun niemand machen darf

kommentar icon
arrow down

Acht Punkte und Platz neun nach sechs Spielen als Aufsteiger: Der Status quo sorgt rund um den HSV für Ruhe. Die Länderspielpause war also nicht nur deshalb eine ruhige, weil viele Nationalspieler fehlten, sondern auch, weil es im sonst gerne mal stürmischeren Volkspark ob des zufriedenstellenden Saisonstarts kaum etwas zu meckern gibt. Trainer Merlin Polzin konnte, wenngleich mit reduzierter Gruppe, punktgenau an weiteren Details feilen, ohne sich ungemütliche Fragen gefallen lassen zu müssen. Gleichwohl macht keiner der Verantwortlichen den Eindruck, als würde er sich von der beim 4:0 gegen Mainz zurückgekehrten Euphorie blenden lassen. Und das ist auch richtig so, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test