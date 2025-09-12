Mit dem HSV und dem FC Bayern verhält es sich im Grunde wie mit dem HSV und der deutschen A-Nationalmannschaft: Das eine hatte schon lange nichts mehr mit dem anderen zu tun. Rein sportlich. Das letzte Duell der beiden Klubs, ein 6:0 pro FCB in der Allianz Arena, stieg im März 2018. Dass letztmals ein HSV-Profi für die große DFB-Elf auflief, liegt gar vier weitere Jahre in der Vergangenheit. Damals, anno 2014, hieß der Bundestrainer noch Jogi Löw. Heute ist es Julian Nagelsmann. Und auch wenn es schräg klingt: Nagelsmann lieferte dem HSV kürzlich das perfekte Motto für das Gastspiel in München, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



