Dass Nicolai Remberg nicht bloß Grätsche und Tackling kann, wusste Union-Verteidiger Tom Rothe schon vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Kumpel aus Kieler Zeiten: „Rambo macht seinem Spitznamen alle Ehre, hat aber dennoch ein gutes Spiel mit dem Ball. Er spielt generell sehr sicher.“ Und exakt so wird Remberg für den HSV immer wichtiger – weil er Qualitäten zeigt, die man nicht als Erstes mit ihm assoziieren mag. Das Spiel in Berlin hat gezeigt, dass es unfair ist, seinen Stellenwert nur auf die Attribute zu reduzieren, auf die sein Spitzname hindeutet, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



