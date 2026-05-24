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Yussuf Poulsen, Louis Lemke und Albert Grønbæk bejubeln einen Sieg mit dem HSV

Glücklich: Yussuf Poulsen (l.) und Louis Lemke feiern den Klassenerhalt mit dem HSV. Foto: WITTERS

paidKommentar: Warum sich der HSV keine höheren Ziele stecken kann

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Schon die gerade zu Ende gegangene Saison hat gezeigt, wie schnell es gehen kann. Nach dem starken Start in die Rückrunde, einer Serie an ungeschlagenen Spielen und starken Leistungen wie gegen Bayern München schielte so mancher HSV-Fan schon Richtung Platz acht und neun. Zu dem Zeitpunkt war die Hoffnung da, dass ein solcher Rang für Europa reichen könnte. Dann folgte eine Ergebnis- und Leistungsdelle und die Abstiegsangst feierte im Volkspark ihre Rückkehr. Es wäre vermessen zu glauben, der HSV könnte sich schon in seinem zweiten Erstliga-Jahr nach zuvor sieben Saisons im Unterhaus höhere Ziele setzen als den Klassenerhalt, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.

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