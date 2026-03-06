Man hatte sich ja schon fast dran gewöhnt: Ein Bundesliga-Schwergewicht kommt in den Volkspark – und wird vom Aufsteiger HSV kräftig geärgert. Dass es aber nicht immer wie gegen Bayern, Dortmund, Frankfurt oder Stuttgart laufen kann, hat sich in dieser Woche gezeigt. Die Heimpleiten gegen Leipzig (1:2) und Leverkusen (0:1) waren ergebnistechnisch knapp, von den Spielverläufen her jedoch völlig verdient. Trotz allem sendet der HSV die richtigen Signale, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.



