mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
William Mikelbrencis bindet sich im HSV-Training seine Schuhe

Der HSV-Vertrag von William Mikelbrencis läuft in diesem Sommer aus. Foto: WITTERS

paidKommentar: Warum der HSV mit Mikelbrencis verlängern sollte

kommentar icon
arrow down

William Mikelbrencis spaltet die HSV-Gemüter. Gegen Hoffenheim war er an beiden TSG-Toren beteiligt, wirkte defensiv mehrfach orientierungslos. Aber wissen Sie, wer nach Fábio Vieira (fünf) und neben Miro Muheim (auch vier) die zweitmeisten HSV-Assists hat? Der Franzose, der alle vier in der Rückrunde verbuchte! Vorne vermehrt hui, hinten zu oft pfui – das könnte die simple Rechnung bei Mikelbrencis sein. Doch die Wahrheit ist auf vielen Ebenen komplex, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test