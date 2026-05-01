William Mikelbrencis spaltet die HSV-Gemüter. Gegen Hoffenheim war er an beiden TSG-Toren beteiligt, wirkte defensiv mehrfach orientierungslos. Aber wissen Sie, wer nach Fábio Vieira (fünf) und neben Miro Muheim (auch vier) die zweitmeisten HSV-Assists hat? Der Franzose, der alle vier in der Rückrunde verbuchte! Vorne vermehrt hui, hinten zu oft pfui – das könnte die simple Rechnung bei Mikelbrencis sein. Doch die Wahrheit ist auf vielen Ebenen komplex, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



