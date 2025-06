Überall dort, wo das HSV-Urgestein seine Spuren hinterlassen hat, ob beim DFB im Nachwuchs und bei den Frauen oder im Volkspark im gesamten Verein, gilt: Alle lieben Horst Hrubesch! Dass der 74-Jährige auch beim Aufstieg der Profis noch einmal so mittendrin war, war gepaart mit dem Aufstieg seiner „Mädels“ am Tag danach in der Nachbetrachtung der sich schließende Kreis. Ein besseres Ende eines unglaublichen HSVers hätte es nicht geben können, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt – doch erinnert daran: Der Klub ist ohne Hrubesch inhaltlich nicht schlechter aufgestellt.