Es gibt sie, diese Tage im Leben eines Fußball-Fans, die man nie mehr vergessen wird. Zum Beispiel der 28. März 1993 für einen damals zwölfjährigen HSV-Anhänger, nennen wir ihn an dieser Stelle mal Lars. Am 23. Bundesliga-Spieltag empfingen die – wie in den 90ern üblich – im unteren Tabellenmittelfeld herum krebsenden Hamburger den Spitzenreiter aus München. 60.500 Fans im endlich mal wieder ausverkauften (alten) Volksparkstadion, die allermeisten von ihnen rechneten erfahrungsgemäß mit einem Auswärtssieg der übermächtigen Bayern. Wer jetzt behauptet, der HSV hätte ohnehin keine Chance, dem sei gesagt: So ein Quatsch! Und das galt damals und gilt auch heute, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.



