mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Harry Kane im Zweikampf mit Luka Vuskovic

Luka Vuskovic feierte gegen Harry Kane und die Bayern (0:5) sein HSV-Debüt. Foto: imago/Xinhua

paidKommentar: Warum der HSV die Bayern schlagen kann

kommentar icon
arrow down

Es gibt sie, diese Tage im Leben eines Fußball-Fans, die man nie mehr vergessen wird. Zum Beispiel der 28. März 1993 für einen damals zwölfjährigen HSV-Anhänger, nennen wir ihn an dieser Stelle mal Lars. Am 23. Bundesliga-Spieltag empfingen die – wie in den 90ern üblich – im unteren Tabellenmittelfeld herum krebsenden Hamburger den Spitzenreiter aus München. 60.500 Fans im endlich mal wieder ausverkauften (alten) Volksparkstadion, die allermeisten von ihnen rechneten erfahrungsgemäß mit einem Auswärtssieg der übermächtigen Bayern. Wer jetzt behauptet, der HSV hätte ohnehin keine Chance, dem sei gesagt: So ein Quatsch! Und das galt damals und gilt auch heute, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test