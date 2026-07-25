Die neue Sportvorständin Kathleen Krüger möchte sich verständlicherweise ein eigenes Bild von der Arbeit des Coaches machen. Bis wann sie entscheiden sollte.

Es gibt wohl kaum einen Menschen im HSV und um den Verein herum, der daran zweifelt, dass Merlin Polzin der richtige Trainer am richtigen Ort ist. Sämtliche Argumente sprechen für den Coach: der Aufstieg, der souveräne Klassenerhalt, seine Außendarstellung und die positive Entwicklung der Mannschaft.

Dazu hat er mit seinen Assistenten Loic Favé, Richard Krohn und Max Bergmann um sich herum ein Team gebildet, in dem alle Zahnräder ineinandergreifen. Jeder weiß es. Jeder sieht es. Umso erstaunlicher, dass der HSV Polzin und seinen Assistenten noch immer keine neuen Verträge vorgelegt hat, die sie über 2027 hinaus an den Verein binden würden.

Es ist verständlich, dass sich Krüger beim HSV einen eigenen Eindruck verschaffen möchte

Anzeige

Auch während des Trainingslagers in Längenfeld wird der 35-Jährige bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit Lob überschüttet. Finanzvorstand Eric Huwer etwa würdigte seinen Coach im Rahmen des Fan-Talks derart, dass man den Eindruck gewinnen konnte, er müsse später im Teamquartier nur noch schnell seine Schreibtisch-Schublade öffnen und sich den längst ausgearbeiteten Vertrag von Polzin unterzeichnen lassen. Bitte hier, Merlin. Danke – und herzlichen Glückwunsch!

Das wäre sogar verdient. Tatsächlich aber ist ein kurzfristiger Vollzug dem Vernehmen nach weiterhin nicht in Sicht. Nach wie vor möchte sich die neue Sportvorständin Kathleen Krüger erst ein exaktes Bild von der Arbeit Polzins und seiner Kollegen machen. Das tut sie auch in Längenfeld. Gewissenhaft, jeden Tag, bei allen Einheiten und in vielen Gesprächen. Und es ist nachvollziehbar, dass die neue HSV-Chefin keine Entscheidung absegnen möchte, die andere für gut befunden haben, ohne dass sie diese selbst seriös beurteilen kann. Sie fällt schließlich in ihren Entscheidungsbereich.

Anzeige

Und dennoch: Sollte sich in der Causa Polzin auch nach dem dritten Trainingslager des Sommers (3. bis 7.8. in Herzogenaurach) nichts Entscheidendes tun, wäre das kaum nachzuvollziehen. Dann hätte Krüger einen Monat lang Zeit gehabt, um sich die von ihr gewünschten Eindrücke zu verschaffen. Das muss reichen, wenn alle anderen Kollegen ohnehin von einer Lösung überzeugt sind. Denn klar ist: Je näher der Saisonstart rückt, desto größer wird die Debatte um Polzins auslaufenden Vertrag. Und irgendwann womöglich zur Belastung.