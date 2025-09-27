Fábio Vieira hat beim ersten HSV-Sieg in der Bundesliga seit 2688 Tagen eine eindrucksvolle Kostprobe seines Könnens gegeben. Der Mann kann was – keine Frage. Die HSV-Bosse dürfen sich für diesen Transfer zurecht auf die Schulter klopfen. Eine Abkehr von der Philosophie eines organischen Wachstums darf ein solcher Coup aber nicht bedeuten, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



