Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Noah Katterbach und Luka Vuskovic haben Spaß im HSV-Training

Haben Spaß im Schnee-Training des HSV: Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Noah Katterbach und Luka Vuskovic (v.l.) Foto: WITTERS

paidKommentar: Schwieriger Umgang mit einem HSV-Profi – doch es gibt ein Aber

Viele HSV-Fans dachten dasselbe, als der Verein am Sonntag ein Foto des Siegerteams aus dem Training postete. Sie sahen, dass neben Silvan Hefti noch ein Profi gewonnen hatte, der eigentlich gehen soll: Noah Katterbach. Ein Instagram-User schrieb stellvertretend für viele andere: „Lasst Noah endlich spielen, der kann so viel.“ Nicht zuletzt der Umgang der Verantwortlichen mit dem 24-Jährigen wirkt nebulös. Und die Kaderplanung wirft weitere Fragen auf. Doch es gibt ein sehr wichtiges Aber.

