425 Spiele, 95 Tore, 66 Assists, zwei Pokalsiege: Wenn es beim Retortenklub RB so etwas wie eine Legende gibt, dann ist es Yussuf Poulsen. Entsprechend wurde der neue HSV-Kapitän bei seiner Rückkehr mit einer für Leipziger Fan-Verhältnisse gigantischen Choreo gefeiert und verabschiedet. Ansonsten aber setzten die 10.000 mitgereisten Anhänger aus Hamburg die stimmungstechnischen Schwerpunkte in der Red Bull Arena, in der auch die HSV-Profis auf dem Rasen einen beachtlichen Auftritt hinlegten. Da staunte auch Poulsen, der erst spät als Joker ins Spiel kam, nicht schlecht. Und seine Worte sind beachtlich, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.



