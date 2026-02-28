Die Zeit zum Durchatmen war kurz. HSV-Sportchef Claus Costa hatte gerade den vielleicht arbeitsintensivsten Januar seines Lebens hinter sich, da ging es für den in Bayern geborenen und in Westfalen aufgewachsenen Manager schon wieder in die Vollen. Der 41-Jährige sammelt seit Wochen auf einem anderen Feld Punkte. Mit öffentlichen Auftritten schärft der Ex-Profi sein Profil – und er nutzt diese Bühnen. Was aber bedeutet das für die Suche des HSV nach einem neuen Sportvorstand? Dass die große Lösung nicht die beste sein muss, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.



