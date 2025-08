Man kann es auch mit Humor nehmen. Wie die beiden Fans des HSV, die sich im Laufe der Woche zum Training im Volkspark einfanden und über das anstehende Testspiel in Freiburg sinnierten, das weder im TV noch per Stream übertragen wird. Vielleicht ganz gut so, meinte der eine. „Da gibt’s doch wieder einen auf die Glocke, das will ich gar nicht sehen.“ Beidseitiges Gelächter und der Zusatz: „Na ja, ist ja nur Vorbereitung.“ Beides ist richtig. Ja, es könnte die vierte Niederlage in Folge geben. Und ja: Das spielt eigentlich keine Rolle, denn die Bundesliga startet erst in drei Wochen. Dennoch wird über die Art der Vorbereitung, die der HSV für sich als passend erachtet, durchaus kontrovers diskutiert. Und sie ist zumindest riskant, kommentiert MOPO-Reporter Simon Braasch.