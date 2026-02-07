mopo plus logo
HSV-Trainer Merlin Polzin im Spiel gegen den FC Bayern München

Die Taktik-Kniffe von Merlin Polzin gingen beim 2:2 des HSV gegen die Bayern voll auf. Foto: WITTERS

paidKommentar: Jetzt braucht der HSV auch auswärts mehr Mut!

Der HSV ist in aller Munde: Das 2:2 gegen Branchenprimus FC Bayern München zur Topspielzeit am Samstagabend sorgte nicht nur wegen des Ergebnisses für Aufmerksamkeit in Fußball-Deutschland, sondern auch die Art und Weise beeindruckte. Mutig im Spiel mit Ball, giftig im tiefen Block in der Defensive – das sah richtig gut aus. Dahinter steckte aber nicht nur Entschlossenheit, sondern eine mutige Taktik, die das Trainerteam um Merlin Polzin erarbeitet und die Mannschaft gewissenhaft umgesetzt hatte, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

