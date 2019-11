Kommentar: HSV-Wut nach Jatta-Rot: Der Kölner Keller bleibt ein Rätsel

Der Videobeweis hat den Fußball gerechter gemacht. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Umsetzung des Videobeweises ist aber auch 27 Monate nach seiner Einführung in Deutschland so mangelhaft, dass mehr denn je über die Leistung der Unparteiischen diskutiert wird. Und es verfestigt sich der Eindruck, dass das, was in anderen Sportarten relativ reibungslos funktioniert, im Fußball offenbar komplizierter ist als das Gesamtwerk Immanuel Kants.



Da greift der Video-Assistent vor gut zwei Wochen völlig sinnbefreit beim Spiel von Kiel gegen Bochum ein, um einen Strafstoß zu verhängen, weil ein Ersatzspieler den Ball vor der Linie stoppt. An anderer Stelle aber schweigt der Kölner Keller.



HSV: Schiedsrichter Dingert hätte sich das Jatta-Foul anschauen sollen

Warum Christian Dingert sich am Sonnabend das Foul von Bakery Jatta an Salih Özcan nicht noch einmal anschaute, ist schwer nachvollziehbar. Die Rote Karte gegen den HSV-Profi wäre vielleicht nicht zurückgenommen worden, der Schiedsrichter hätte aber bei einer so strittigen und für den Spielverlauf extrem wichtigen Entscheidung zumindest die Chance gehabt, sie emotionslos zu bewerten.



So bleibt der Verdacht, dass die durch die Kieler Bank verursachte Aufregung auf Dingerts Entscheidung einen Einfluss genommen hat.



Video-Assistenten brauchen zu lange, um Szenen zu überprüfen

Warum Sören Storks in Berlin nicht nachschauen wollte, wie Leipzigs Konrad Laimer Hertha-Profi Niklas Stark im Strafraum die Nase gebrochen hat, ist völlig unverständlich. Und dass die Überprüfung klarer und für jeden Zuschauer in der ersten Zeitlupe erkennbarer Entscheidungen oft Minuten dauert, trägt dazu bei, dass die beste Neuerung des Fußballs, die Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel, noch immer ein großes Ärgernis ist. Eine Reform der Reform ist überfällig.