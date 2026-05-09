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Merlin Polzin im Training des HSV

Nach dem Aufstieg führte Trainer Merlin Polzin den HSV nun auch noch zum Klassenerhalt in der Bundesliga. Foto: WITTERS

paidKommentar: HSV-Trainer Polzin hat einen neuen Vertrag verdient

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Wie schnelllebig der Fußball ist, war in den vergangenen Tagen mal wieder eindrucksvoll zu beobachten. Ein Sieg bei der von einem obskur anmutenden Trainer gecoachten Eintracht aus Frankfurt hat ausgereicht, dass sich der Wind beim HSV um 180 Grad gedreht hat. Nach dem Klassenerhalt hat sich jetzt vor allem einer eine Vertragsverlängerung verdient, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens: Trainer Merlin Polzin.

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