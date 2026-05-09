Wie schnelllebig der Fußball ist, war in den vergangenen Tagen mal wieder eindrucksvoll zu beobachten. Ein Sieg bei der von einem obskur anmutenden Trainer gecoachten Eintracht aus Frankfurt hat ausgereicht, dass sich der Wind beim HSV um 180 Grad gedreht hat. Nach dem Klassenerhalt hat sich jetzt vor allem einer eine Vertragsverlängerung verdient, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens: Trainer Merlin Polzin.



