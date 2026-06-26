84 Tore, Loyalität, Aufstieg: Robert Glatzel war beim HSV mehr als nur ein Torjäger. Und deshalb hat er sich jetzt auch einen gebührenden Abschied verdient. Ein Kommentar.

Wer auf Instagram die Kommentarspalte unter Robert Glatzels emotionalem Abschiedsvideo durchscrollt, der wird keinen Vorwurf finden nach dem Motto: Wie kann man denn nur zu einem Kommerzklub wechseln? Manch ein HSV-Fan mag sich zwar innerlich fragen, warum ausgerechnet der vor ein paar Wochen ins Zweitliga-Chaos gestürzte VfL Wolfsburg der neue Verein des Stürmers sein muss. Aber sie machten ihren möglichen Unmut darüber nicht öffentlich. Das hat sich Glatzel verdient und persönlich erarbeitet. Denn er stand beim HSV für viel mehr als „nur“ Tore.

Wer Glatzels Tränen in dem Video nicht versteht, der hat sein Wirken im Volkspark in den vergangenen fünf Jahren nicht verstanden. Die nackten Zahlen sind beeindruckend mit 84 Treffern und 22 Assists in 150 Pflichtspielen; der 32-Jährige ist der HSV-Rekordtorjäger in der 2. Liga und war im Oberhaus als Startelfspieler alle 92 Minuten direkt an einer Bude beteiligt. Noch beeindruckender sind aber andere Aspekte, die im Rückblick auf seine Ära in Hamburg nicht zu unterschlagen sind.

Auch Glatzel entfachte diesen neuen HSV-Hype

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Den viel zitierten neuen HSV-Hype, den Tim Walter gerne (und nicht zu Unrecht) für sich reklamierte, darf sich auch Glatzel auf die Fahnen schreiben. Der Ex-Coach und der Stürmer kamen beide 2021 in den Volkspark. Und die Fans kamen auch wegen Glatzel und seiner vielen Tore wieder öfter und lieber ins Stadion als in den ersten drei, meist tristen Zweitliga-Jahren.

Kaum ein Profi identifizierte sich in jüngerer Vergangenheit so sehr mit dem Verein. Die Transfer-Verlockungen waren 2022 (Schalke), 2023 (Stuttgart) und 2024 (Augsburg) groß – aber seine Liebe zum HSV größer. Glatzel spürte Verantwortung für seine beiden Töchter, die in Hamburg aufwuchsen, und für die Fans, die er vor 13 Monaten mit der Bundesliga-Rückkehr beschenken konnte.

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Zur Wahrheit gehört, dass er den Großteil der Aufstiegssaison verletzt verpasste. Die Feier hatte er sich dennoch verdient. Er freute sich mit Davie Selke und verlor in der abgelaufenen Spielzeit, trotz verständlichem Frust über seine sportliche Situation, nie ein schlechtes Wort über einen Mitspieler. Das rechnen sie ihm hoch an. Fabio Baldé und Warmed Omari fassten es auf Instagram so zusammen: „Legende.“