Stefan Kuntz geht über den Trainingsplatz des HSV

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz fand auf Mallorca ebenso deutliche wie kritische Worte. Foto: WITTERS

paidKommentar: HSV-Boss Kuntz hatte recht mit seiner Kritik

Ab sofort tut jede Niederlage weh. Mit dem Pokal-Auftritt in Pirmasens beginnt für den HSV der Ernst dieser Saison. Trotz des unbefriedigenden Sommers mit zuletzt fünf Test-Pleiten am Stück und wenig gutem Fußball ist allerdings kaum anzunehmen, dass der Bundesliga-Aufsteiger beim Fünftligisten aus der Pfalz ernsthaft ins Straucheln geraten könnte. Zu gewaltig sind in diesem Fall die Qualitätsunterschiede – wacklige Vorbereitung hin oder her. Und dennoch: Stefan Kuntz hat recht mit seiner Kritik, kommentiert MOPO-Reporter Simon Braasch.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

