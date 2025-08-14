Ab sofort tut jede Niederlage weh. Mit dem Pokal-Auftritt in Pirmasens beginnt für den HSV der Ernst dieser Saison. Trotz des unbefriedigenden Sommers mit zuletzt fünf Test-Pleiten am Stück und wenig gutem Fußball ist allerdings kaum anzunehmen, dass der Bundesliga-Aufsteiger beim Fünftligisten aus der Pfalz ernsthaft ins Straucheln geraten könnte. Zu gewaltig sind in diesem Fall die Qualitätsunterschiede – wacklige Vorbereitung hin oder her. Und dennoch: Stefan Kuntz hat recht mit seiner Kritik, kommentiert MOPO-Reporter Simon Braasch.



