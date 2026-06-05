Ende März hätte wohl kaum ein Fan darauf gewettet, dass der HSV den direkt verletzten Albert Grønbæk im Sommer fest verpflichten würde. Nun kommt es anders. Aus Hamburg fließen etwa 4,7 Millionen Euro nach Rennes. Der Däne bekommt seinen Willen und hat sich das selbst verdient: Er benötigte nur 495 Spielminuten, um die Bosse sportlich zu überzeugen. In der Kabine und menschlich hinterließ er ohnehin zügig Eindruck. Dennoch ist der Transfer nicht frei von Risiken, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



