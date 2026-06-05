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Albert Grønbæk bejubelt ein Tor für den HSV

Albert Grønbæk wird nach seiner Leihe fest vom HSV verpflichtet. Foto: WITTERS

paidKommentar: Grønbæk-Transfer ist für den HSV nicht frei von Risiken

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Ende März hätte wohl kaum ein Fan darauf gewettet, dass der HSV den direkt verletzten Albert Grønbæk im Sommer fest verpflichten würde. Nun kommt es anders. Aus Hamburg fließen etwa 4,7 Millionen Euro nach Rennes. Der Däne bekommt seinen Willen und hat sich das selbst verdient: Er benötigte nur 495 Spielminuten, um die Bosse sportlich zu überzeugen. In der Kabine und menschlich hinterließ er ohnehin zügig Eindruck. Dennoch ist der Transfer nicht frei von Risiken, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.

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