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Trainer Merlin Polzin im HSV-Training

Foto: WITTERS

paidKommentar: Die HSV-Fans, Polzin und das Problem mit dem Unsichtbaren

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Pöbler gibt es immer. Kaum etwas emotionalisiert so sehr wie der Lieblingsverein. Es ist etwas Persönliches – und auch verständlich, wenn sich Fans Sorgen machen und über die ihnen zur Verfügung stehenden Kanäle ihre Meinung kritisch äußern. Beleidigungen und Anfeindungen unter der Gürtellinie haben aber auch in den häufig so anonymen Kommentarspalten nichts zu suchen. Auch der HSV emotionalisiert. Sehr sogar. Doch was wäre, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt, wenn es nicht DIE eine Wahrheit gibt? Was wäre, wenn mehrere Dinge gleichzeitig existieren können?

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