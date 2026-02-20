Der HSV hat in dieser Saison schon ohne Fábio Vieira gewonnen (4:0 im Hinspiel gegen Mainz 05). Auch in Abwesenheit von Albert Sambi Lokonga gelang zuletzt ein Dreier (3:2 gegen Union Berlin). Und auch wenn dieses Beispiel etwas hinkt: Selbst, als Dauerbrenner Nicolai Remberg gar nicht zum Einsatz kam, gab es 2025/26 bereits einen (zittrigen) Pflichtspiel-Erfolg (2:1 nach Verlängerung in Pirmasens in der ersten Pokal-Runde). Ohne Luka Vuskovic siegte man dagegen noch nicht – auch, weil der Kroate seit seiner Ankunft noch gar keine Partie verpasste. Das ändert sich in Mainz. Und die Gelbsperre des Kroaten könnte dem HSV sogar guttun. Perspektivisch, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



