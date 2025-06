Fußball ist ein Geschäft, in dem es zwangsläufig zu Veränderungen kommt. Klar ist, dass die HSV-Mannschaft geschickt verstärkt werden muss und einige aktuelle Profis in den Plänen der Bosse für das Oberhaus keine Rolle spielen. Andere hingegen wie Davie Selke oder Ludovit Reis sind heiß begehrt. Der HSV wird aber auch ohne seine prominenten Stars in der Bundesliga klarkommen, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.