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Spieler und Trainer mit einer Besprechung im HSV-Training

Dem HSV fehlt es an Tiefe im Kader, was seine Top-Leute angeht. Foto: WITTERS

paidKommentar: Der HSV hat ein Qualitäts-Problem

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In Stuttgart wurde es deutlich, für das Nordderby in Bremen sind die Befürchtungen wieder groß. Fehlen dem HSV seine Topspieler, wird es qualitativ dünn auf dem Rasen. Das ist jetzt erst einmal nichts Außerordentliches, wenn Profis wie Luka Vuskovic und Albert Sambi Lokonga fehlen. Gemeinsam mit Fábio Vieira gehören die beiden zum obersten Regal des HSV. Doch es macht die Rothosen eben auch schnell zu einer Mannschaft, die im ligaweiten Vergleich weit unten anzusiedeln ist, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.

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