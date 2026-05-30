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HSV-Bosse Claus Costa, Loic Favé und Merlin Polzin im Gespräch

Claus Costa plant den HSV-Kader in Abstimmung mit Loic Favé (M.) und Merlin Polzin (r.). Foto: WITTERS

paidKommentar: Der HSV braucht wieder einen Transfer-Boost

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Vor einem Jahr kurz nach dem Aufstieg war die Situation eine ähnliche. Der Kader des HSV bedurfte eines deutlichen Upgrades, um in der Bundesliga bis zum Ende konkurrenzfähig sein zu können. Diese Aufwertung erhielt die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin Ende August durch die Verpflichtungen von Luka Vuskovic, Fábio Vieira und Albert Sambi Lokonga. Auch Nicolai Remberg, Nicolás Capaldo und Jordan Torunarigha (mit Anlaufschwierigkeiten) machten den Kader besser. Jetzt braucht der HSV wieder einen solchen Boost, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.

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