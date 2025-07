„Wir müssen extremst hart arbeiten und uns in vielen Sachen extremst steigern“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz beim Trainingsauftakt des HSV. Er will keinen Zweifel aufkommen lassen, dass es auf Opferbereitschaft ankommt. Was für den Klassenerhalt noch erforderlich ist, kommentiert MOPO-Sportchef Frederik Ahrens.