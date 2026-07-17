Kommentar: Das neue HSV-Trikot passt perfekt in die Zeit – und das hat Gründe

Der HSV hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/27 präsentiert – und das ist ein absolutes Highlight, wie MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt findet.

Jedes Jahr wird mit Spannung erwartet, in welchem neuen Dress der Lieblingsklub aufläuft. Ein Fußballtrikot ist heutzutage mehr als nur ein Fan-Utensil. Es ist zum Fashion-Piece geworden, zum Sammlerstück mit Kult-Potenzial. Umso mehr bemühen sich auch die Klubs um das begehrte Stück Stoff. Der HSV hat mit seinem neuen Heimtrikot für die Saison 2026/27 alles richtig gemacht.

Wie wichtig es mittlerweile ist, den Fans ein Shirt zu bieten, mit dem sie sich identifizieren können, das sie tragen wollen – und das nicht nur im Stadion –, zeigt ein Blick auf die Verkaufszahlen des HSV in der vergangenen Saison. Das Sondertrikot sprengte mit rund 70.000 verkauften Shirts alle Rekorde und wurde zum meistverkauften Dress der Klubgeschichte. Dank dieses Erfolgs veräußerte der HSV in der abgelaufenen Saison insgesamt rund 185 000 Trikots – ebenfalls Bestwert. Es sind Umsätze, die dem Klub helfen.

HSV knüpft an die starken Adidas-Trikots zur WM an

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Auch das neue Heimtrikot hat das Potenzial, zum Verkaufs-Hit zu werden. Warum? Weil es perfekt zum Zeitgeist passt. Zur WM veröffentlichte Ausrüster Adidas zahlreiche Trikots der Nationalmannschaften, vornehmlich Auswärtstrikots, die in den sozialen Medien von Fans gefeiert wurden. Bis auf wenige Ausnahmen, die aufgrund ausgefallener Designs schnell ausverkauft waren, waren es vor allem die schlichten, klassischen, cleanen Shirts, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Etwas das weiße Trikot von WM-Finalist Spanien oder das gelbe Shirt von Neuling Curaçao. Letzteres war schnell vergriffen im Adidas-Shop.

Der HSV knüpft an die Designs an: einfarbiges Shirt mit farbigen Details und den drei Streifen auf der Schulter, dem Markenzeichen von Adidas. Was das neue HSV-Trikot dabei schafft: Die Details werten den Look noch einmal enorm auf. Die Dachmembran und die Fahrbahnstreifen des Parkplatzes sind filigran eingearbeitet und eine Hommage an das Volksparkstadion.

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Wolfsburg zeigt, wie es nicht geht

Der Verein macht in dieser Saison alles richtig und liefert genau das Trikot, was es aktuell braucht – eines, das zeitlos ist und nicht nur im Stadion getragen werden kann. Dass es dennoch nicht allen Fans gefallen wird, liegt in der Natur der Sache. Geschmäcker sind schließlich verschieden.

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Wie schnell man mit einem neuen Dress völlig danebenliegen kann, zeigt zum Beispiel ein Blick zum neuen Klub vom ehemaligen HSV-Fanliebling Robert Glatzel. Bei den neonfarbenen Blitzen aus allen Ecken des Shirts in Richtung VW-Logo will man einfach nur wegschauen. Das HSV-Trikot hingegen können Fans auch in ihren Alltag integrieren.