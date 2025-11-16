Beim HSV glauben sie schon lange an Merlin Polzin. So sehr, dass sein erster Versuch als Cheftrainer nach der Entlassung von Tim Walter Anfang 2024 schiefgehen durfte. Der damals 33-jährige Novize wirkte – verständlicherweise – noch etwas unsicher, setzte den Walter-Ball fort und wurde schnell wieder zurückversetzt. Polzin blieb aber auch unter Steffen Baumgart im Trainerstab, wenngleich in der Hierarchie weiter unten angesiedelt. Was seit dem Baumgart-Aus aber mit dem Bramfelder passierte, ist beeindruckend, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.



