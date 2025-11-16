mopo plus logo
HSV-Trainer Merlin Polzin sim Volksparkstadion

HSV-Trainer Merlin Polzin setzte beim Kampf um den Aufstieg auch auf viele Maßnahmen abseits des Platzes. Foto: WITTERS

paidKommentar: Das ist bei HSV-Trainer Polzin besonders beeindruckend

Beim HSV glauben sie schon lange an Merlin Polzin. So sehr, dass sein erster Versuch als Cheftrainer nach der Entlassung von Tim Walter Anfang 2024 schiefgehen durfte. Der damals 33-jährige Novize wirkte – verständlicherweise – noch etwas unsicher, setzte den Walter-Ball fort und wurde schnell wieder zurückversetzt. Polzin blieb aber auch unter Steffen Baumgart im Trainerstab, wenngleich in der Hierarchie weiter unten angesiedelt. Was seit dem Baumgart-Aus aber mit dem Bramfelder passierte, ist beeindruckend, kommentiert MOPO-Reporter Jan-Hendrik Schmidt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

