Ruhig und besonnen ist es dem HSV gelungen, seinen Aufstiegskader nahezu komplett auszutauschen. Aus einer sehr guten Zweitliga-Mannschaft hat Sportdirektor Claus Costa innerhalb von drei Transferperioden einen durchaus ansehnlichen Bundesliga-Kader gemacht – zumindest nominell. Wie schon vor einem Jahr haben es vor allem die Deals kurz vor Schließung des Wechsel-Fensters noch einmal in sich gehabt. Nicht nur die Rückkehr von Wunschspieler Fábio Vieira lässt die Fans auf eine gute Bundesliga-Saison hoffen, sondern auch die Verpflichtungen von David Møller Wolfe und Zakaria El Ouahdi sollen die Qualität im Kader anheben. Die Betonung liegt auf: sollen.

Denn auf dem Papier sind sämtliche Wechsel eine Verstärkung. Als Coups werden besonders die Entscheidungen kurz vor Fristablauf in der Branche betitelt. Costa wird von allen Seiten hervorragende Arbeit attestiert. Von Merlin Polzin gab es ebenfalls ein großes Lob. Nun liegt es am Trainer, der guten Arbeit seines Sportdirektors auch sportliche Wertigkeit zu verpassen.

Vergangenes Jahr setzte der HSV seine Idee um

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Dass er das kann, haben er und seine Co-Trainer Loic Favé, Richard Krohn und Maxi Bergmann schon vor einem Jahr bewiesen. Bereits da formten die Übungsleiter aus Bestandsspielern und Neuzugängen eine Truppe, die mit ihrer Spielidee in der Bundesliga bestehen konnte. Darum wird es in erster Linie auch in dieser Saison gehen. Schließlich gab es zumindest in der Dreierreihe in der Abwehr keine Verbesserung, was nach dem Abgang von Luka Vuskovic allerdings unmöglich war.

Doch reicht das in dieser Saison Fans und Umfeld? Der Unterschied zum vergangenen Jahr ist nämlich kein kleiner. Die Transfers haben auf dem Papier in Summe noch einmal eine höhere Wertigkeit. Die Qualität im Kader hat sich vor allem in der Breite enorm erhöht. Die Erwartungshaltung wird sich dem anpassen. Dem können sich die sportlich Verantwortlichen nicht entziehen. Krasser Außenseiter ist der HSV in dieser Saison schließlich nicht mehr. Das sportliche Ziel Klassenerhalt mit dem wachsenden Anspruch von Spielern und Umfeld zu moderieren, wird Polzin nächste große Aufgabe. Gut, dass er sämtliche To-Dos dieser Art in der Vergangenheit stets lösen konnte.