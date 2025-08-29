mopo plus logo
HSV bejubelt den Derby-Sieg vor der Nordtribüne

Die HSV-Fans freuen sich auf ein stimmungsvolles Derby gegen St. Pauli – wie hier beim letzten Aufeinandertreffen im Mai 2024. Foto: WITTERS

paidKommentar: Berlin? Hamburg ist Deutschlands Fußball-Hauptstadt

Die gelebte Rivalität, hier und da auch die gegenseitige Abneigung, das gehört beides bei einem richtigen Derby emotional dazu. Erst recht, wenn zwei Vereine in der gleichen Stadt zu Hause sind. Doch es lohnt auch der eher nüchterne Blick aufs große Ganze, auf das, was dieses Duell zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli in der (ersten!) Bundesliga bedeutet: Hamburg ist aktuell Deutschlands Fußball-Hauptstadt – und darauf sollten beide Seiten verdammt stolz sein. Es ist ein Höhepunkt für die ganze Hansestadt, für Fans, Spieler, Trainer und Verantwortliche, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.

