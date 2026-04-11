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Claus Costa, Loic Favé und Merlin Polzin im Gespräch

Claus Costa plant den HSV-Kader in Abstimmung mit Loic Favé (M.) und Merlin Polzin (r.). Foto: WITTERS

paidKommentar: Auf dieser Position muss der HSV definitiv handeln

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Wer wird Luka Vuskovic’ Nachfolger? Kann Claus Costa den Preis für Fábio Vieira drücken? Was ist, wenn Ransford Königsdörffer, Daniel Heuer Fernandes und William Mikelbrencis nicht verlängern? Allein diese Fragen zeigen: Dem HSV steht ein heißer Sommer bevor, in dem es auch um die Zukunft der Leihspieler Damion Downs, Philip Otele, Giorgi Gocholeishvili und Albert Grønbæk gehen wird. Eine andere Kader-Baustelle kommt dagegen schon jetzt einem Transfer-Auftrag gleich. Da muss man handeln, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.

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