Es wird noch dauern, bis der Transfermarkt in Gang kommt. Geht Davie Selke ablösefrei, bleibt Ludovit Reis, wird Adam Karabec fest verpflichtet? Diese Fragen werden sich erst noch klären – und an deren Beantwortung liegt es, ob der HSV weitere Schlüsseltransfers tätigen muss oder nicht. Unabhängig von der Zukunft dieses Trios erscheint es aber schon jetzt eindeutig, auf welchen Positionen Stefan Kuntz und Co. nachlegen müssen, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.