Kommentar: An Dompé werden sich HSV-Fans für immer erinnern - zu Recht

Jean-Luc Dompé und der HSV – eine besondere Spieler-Klub-Geschichte geht zu Ende. Der Franzose verlässt Hamburg und schließt sich dem türkischen Klub Konyaspor an. Eine Entscheidung, die für beide Seiten das Beste ist. Darüber sind sich alle Beteiligten bereits seit Wochen einig. Auch wenn die Verbindung zwischen Dompé und dem HSV eine besondere war, hätte sie keinen Tag länger andauern dürfen.

Als Dompé ziemlich genau vor vier Jahren zum HSV wechselte, wagten die Hamburger gerade den nächsten Anlauf, als Favorit auf den Aufstieg endlich die Rückkehr in die Bundesliga zu packen. Der damals 27-Jährige sollte der Mannschaft von Tim Walter mit seinen Dribblings auf dem Flügel das besondere Etwas verleihen. Und das gelang ihm. Dompé spielte sich in die Herzen der Fans. Einen wie ihn gab es in sieben Jahren zweiter Liga im Volksparkstadion nicht zu sehen.

Im dritten HSV-Jahr drehte Dompé richtig auf

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Nach einer guten ersten und einer soliden zweiten Saison gelang Dompé im dritten Jahr der entscheidende Schritt zum unverzichtbaren Leistungsträger. Neun Tore und 14 Vorlagen steuerte er in 32 Einsätzen zum Aufstieg bei. Insbesondere mit Stürmer Davie Selke baute er eine funktionierende Beziehung auf dem Platz auf. Unvergessen ist die Flanke auf Selke im Aufstiegsspiel gegen Ulm, als das komplette Stadion Kopf stand.

Beim 6:1-Aufstiegssieg gegen Ulm feierten die HSV-Kollegen Jean-Luc Dompé für dessen provoziertes Ulmer Eigentor zum 4:1. Witters

Unvergessen ist auch seine Vertragsverlängerung Ende April 2025. Als die Ausdehnung seines Arbeitspapiers im Stadion beim Aufwärmen vor dem Ligaspiel gegen den Karlsruher SC bekanntgegeben wurde, brandete lautstarker Jubel im weiten Rund auf. Mit Dompé in der Bundesliga spielen. Davon hatten viele geträumt. Der Franzose fühlte sich geschätzt, die Fans feierten seine Dribblings, Vorlagen und Tore.

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Dompés Fehltritte waren unwürdig

Doch als diese eine Liga höher ausblieben, sank nicht etwa die Zuneigung der Anhänger für ihren Flügelspieler, sondern die Akzeptanz Dompés, dass in der Bundesliga auch andere sportliche Attribute eine Rolle spielen. Diese sah Trainer Merlin Polzin von seinem Aufstiegshelden immer seltener. Statt seine Situation anzunehmen, an sich zu arbeiten, zog sich Dompé von außen erkennbar zurück – und machte Fehler, mal wieder.

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Denn zur Geschichte des im Großraum Paris geborenen HSV-Stars gehört auch eine andere Seite. Ein schwerer Autounfall mit Unfallflucht im Februar 2023, eine Suff-Fahrt mit dem E-Roller Ende Januar diesen Jahres – zwei Vorfälle, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Unwürdiges Verhalten für ein Vorbild, das Fußballprofis nun mal sind. Der HSV stellte sich demonstrativ vor seinen Spieler, sanktionierte ihn beim zweiten Fehltritt härter, ohne ihn dabei aber fallen zu lassen.

Dompés Name gehört für immer zur HSV-Geschichte

Doch Dompés Einsicht war anscheinend gering. Dankbarkeit seinem Arbeitgeber gegenüber, der in seinem Fall quasi durchgehend alles richtig machte, zeigte der mittlerweile 31-Jährige nicht wirklich. Er hätte die Liebesbeziehung mit diesem Klub eine wahrhaft nachhaltige werden lassen können. Akzeptieren, dass es sportlich in der Bundesliga für ihn Grenzen gibt, dankbar sein für die Rückendeckung des Klubs in schwierigen Zeiten, sich eine neue Herausforderung suchen und durch die Vordertür mit all den Erinnerungen an Aufstiegsmomente den Volkspark verlassen – es klingt zu schön und es wurde nicht wahr. Dass der Verein irgendwann die Geduld verlor, ist nachvollziehbar wie richtig.

Doch trotz eines Erkaltens der Zuneigung wird Dompé immer eines zuteil werden. Beim HSV wird man sich für immer an ihn erinnern. Auf ewig wird sein Name mit der Zweiten Liga, dem Aufstieg und den Feierlichkeiten in Verbindung stehen. Er hat dem HSV in graueren Zweitliga-Jahren etwas Star-Appeal verpasst, Fußball-Kunst für Freunde von Dribblings und Schlenzern geboten. Adieu, Jean-Luc!