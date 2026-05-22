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Loic Favé, Nicolai Remberg und Claus Costa auf der Tribüne des Volksparkstadions

Claus Costa (r.) holte im vergangenen Jahr Nicolai Remberg (M.) zum HSV und lag damit goldrichtig. Und jetzt? Die Ideen der Trainer um Loic Favé (l.) spielen eine entscheidende Rolle. Foto: WITTERS

paidKommen jetzt noch neun Neue? So plant der HSV seinen neuen Kader

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Die erste Entscheidung mit großer Auswirkung auf die Kaderplanung ist gefallen: Ransford Königsdörffer geht nach Mainz und hat Claus Costa einen zusätzlichen Auftrag für den langen Transfersommer verschafft. Der HSV muss im Sturm handeln, jetzt sogar in größerem Maße als erhofft. Aber nicht nur dort. Beim Blick auf das Aufgebot für die kommende Saison und auf die gültigen Verträge fällt auf: Merlin Polzin hat erst ein halbes Team mit Stammspielern. Der aktuelle Kader-Überblick, die Pläne des Klubs.

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