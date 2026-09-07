Den Weg in Richtung HSV-Kabine nahm Ransford Königsdörffer nach dem Sieg seiner Mainzer gerne auf sich. Er grinste, als er durch die Mixed Zone schlenderte. Ein schlechtes Gewissen war ihm nicht anzusehen. Das muss er grundsätzlich auch nicht haben, weil der Ex-Hamburger nun bei einem anderen Verein unter Vertrag steht. Sein provokanter Torjubel löste allerdings Pöbeleien der HSV-Fans und Ärger bei seinen Ex-Teamkollegen aus.

Nicolai Remberg ist gut befreundet mit Königsdörffer – und wenn es nötig ist, stellt er sich vor ihn. Der Kapitän nahm den Stürmer öffentlich in Schutz, als Königsdörffer in der vergangenen Saison in den sozialen Medien massiv angefeindet worden war. Was sein Kumpel am Sonntag nach seinem Tor für Mainz im Volksparkstadion tat, gefiel Remberg aber nicht.

Ransford Königsdörffer traf für Mainz in Hamburg

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Königsdörffer hatte seine Freude herausgeschrien, war danach auf den Knien über den Rasen gerutscht, stellte sich frontal vor die Osttribüne und hielt sich die Hände hinter die Ohren. Die Antwort vom HSV-Anhang fiel deutlich aus. Von Zurückhaltung gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber fehlte jede Spur. „Ich mag Ransi unfassbar gerne. Ich komme unfassbar gut mit ihm klar“, sagte Remberg nach der 0:5‑Pleite. „Aber ich bin Kapitän von diesem Verein und wenn einer von unseren Fans jubelt, dann gehört sich das für mich nicht, dann muss ich da hingehen. Das muss ich dann sagen.“

Ransford Königsdörffer bekam vor dem Spiel ein Präsent von HSV-Sportdirektor Claus Costa (r.) Witters

Neben Remberg war auch Fábio Vieira nach Königsdörffers spätem Treffer (90.+1) zur Jubeltraube der Gäste gegangen, um dem Torschützen klarzumachen, was sie von der Aktion halten. Remberg hat Königsdörffer direkt gesagt, dass es „einfach nicht korrekt“ war: „Er hat hier gespielt. Dann so zu jubeln, so doll und so extrem … Wenn du dann einen Knierutscher machst, ist das vielleicht auch nicht cool. Aber ich fand, er hat dann schon extrem gejubelt.“ Das wusste offenbar auch Nadiem Amiri. Der Mainzer Kapitän machte eine entschuldigende Geste in Richtung der Heimfans.

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Der Ex-HSV-Stürmer erhielt ein Geschenk von Costa

Für Königsdörffer war es eine emotionale Partie. Er rechnete mit einem Pfeifkonzert und bekam bei seiner Einwechslung auch ein paar Pfiffe zu hören. Vor dem Anpfiff hatte HSV-Sportdirektor Claus Costa ihm als Dankeschön für die gemeinsame Zeit und für 33 Tore in 138 Spielen ein Präsent als Erinnerung überreicht. Es gab Applaus von den Rängen. Da lächelte der Angreifer in eine Kamera. Der Aufstiegsheld hat aber nicht vergessen, dass er beim HSV zeitweise verbal stark attackiert worden war.

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„Natürlich hat er hier viel abbekommen in der Phase“, sagte Remberg und erzählte: „Von außen hat man gar nicht mitbekommen, wie schlimm die Beleidigungen gegen ihn waren. Deswegen muss ich vielleicht jetzt nicht sagen, ich kann ihn verstehen, aber es war schon manchmal echt unter der Gürtellinie, was ich da mitbekommen habe. Das kam vielleicht bei ihm gerade raus, so hatte ich das Gefühl, weil er danach dann auch abklatschen wollte.“

Remberg: „Ich finde es einfach nicht gut“

Der Mittelfeldmann unterstrich: „Ich finde es einfach nicht gut, dass er das vor unseren Fans macht, da gehe ich dazwischen, egal welcher Spieler.“ Ein „kleiner Beigeschmack“ bleibt bei Remberg. Der ehemalige HSV-Star Sonny Kittel meinte unter einem DAZN-Video auf Instagram in die Richtung von Königsdörffer sogar: „Bodenlos.“ Die beiden hatten im Volkspark einst 27-mal gemeinsam auf dem Rasen gestanden.

Merlin Polzin wollte auf der Pressekonferenz nicht hart über seinen früheren Schützling urteilen. Der HSV-Trainer war in seinen Gedanken bei der schmerzhaften Niederlage und den Gründen dafür, sagte nach einer Frage zu Königsdörffer nur: „Wenn wir uns nach so einem Spiel und so einer Leistung mit diesem Thema aufhalten, wäre das der falsche Ansatz.“

Polzin glaubt, dass der provokante Jubel „nicht böse gemeint war“. Aber das müsse man Königsdörffer direkt fragen. Der 24-Jährige äußerte sich in den Katakomben nicht selbst, nachdem er sich vor der Mainzer Fankurve noch mal hatte feiern lassen. Bei den HSV-Fans hat er dagegen an Sympathie verloren. Das verdeutlicht ein Blick in die sozialen Medien.