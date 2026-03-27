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Jean-Luc Dompé im Training des HSV

Verbleib oder Abschied: Die kommenden Wochen werden richtungsweisend für HSV-Profi Jean-Luc Dompé. Foto: WITTERS

paidKlausel im Vertrag: Ist HSV-Liebling Dompé im Sommer weg?

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Jean-Luc Dompé steht seit dreieinhalb Jahren in Hamburg unter Vertrag. Meist war er Stammspieler, er kam aber auch oft als Joker, um in der Schlussphase den Unterschied auszumachen. So spät wie in Dortmund wurde der Franzose aber noch nie als HSV-Profi eingewechselt: in der ersten Minute der Nachspielzeit. Kurz darauf war die 2:3-Pleite besiegelt, und Dompé hatte nur vier Ballkontakte. Dass Merlin Polzin gegen den BVB zunächst auf ihn verzichtete, war taktisch nachvollziehbar. Die Frage nach der Zukunft des Profis stellt sich dennoch. Ist er im Sommer weg?

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