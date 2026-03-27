Jean-Luc Dompé steht seit dreieinhalb Jahren in Hamburg unter Vertrag. Meist war er Stammspieler, er kam aber auch oft als Joker, um in der Schlussphase den Unterschied auszumachen. So spät wie in Dortmund wurde der Franzose aber noch nie als HSV-Profi eingewechselt: in der ersten Minute der Nachspielzeit. Kurz darauf war die 2:3-Pleite besiegelt, und Dompé hatte nur vier Ballkontakte. Dass Merlin Polzin gegen den BVB zunächst auf ihn verzichtete, war taktisch nachvollziehbar. Die Frage nach der Zukunft des Profis stellt sich dennoch. Ist er im Sommer weg?



