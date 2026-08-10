Auch am Samstag gegen Lille erfuhr HSV-Profi Daniel Elfadli, wie es aktuell um seine Chancen bestellt ist. Bleibt ihm am Ende nur die Flucht zu einem anderen Verein?

Beim 2:2 im Test gegen Lille musste Daniel Elfadli einmal mehr erfahren, wie es aktuell um seine Chancen beim HSV steht. Gegen den französischen Champions-League-Teilnehmer erhielt der Verteidiger nicht zum ersten Mal in diesem Sommer die geringste Spielzeit aller Hamburger Abwehrspieler. Für Elfadli wird der Wechsel-Druck immer größer.

Im dritten Abschnitt des auf 3 × 45 Minuten festgelegten Tests durfte dann auch Elfadli endlich ran. Als letzten seiner Verteidiger wechselte Trainer Merlin Polzin den 29-Jährigen ein, der dies abermals als klares Zeichen wahrgenommen haben dürfte.

Der Ex-Kölner Bornauw ist ein HSV-Kandidat

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Elfadli steckt beim HSV in der Klemme. Vorbehaltlich der Tatsache, dass in diesem Sommer noch ein neuer Abwehrchef verpflichtet werden soll, hat der Aufstiegsheld von 2025 momentan auf allen drei Positionen zwei Konkurrenten vor sich. Links duellieren sich Jordan Torunarigha (spielt aktuell noch den Platzhalter in der Mitte) und Warmed Omari. Rechts rangiert neben Nicolás Capaldo auch der aufstrebende Youngster Shafiq Nandja (19) vor Elfadli. Und in der Mitte, wo der Ex-Kölner Sebastiaan Bornauw (aktuell in Leeds unter Vertrag) ein Kandidat ist, bekam außer Torunarigha sogar der erst 18 Jahre alte Jason Bissi-Mouelle nicht nur gegen Lille mehr Einsatzzeit als Elfadli und wurde vor ihm eingewechselt.

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Maßnahmen, die schon in der Vergangenheit gern dazu dienten, Spielern auf sanfte Weise einen Vereinswechsel schmackhaft zu machen. So ergeht es nun wohl auch Elfadli. Besorgniserregend für ihn: Durch die noch zu erwartende Verstärkung müsste er aller Voraussicht nach darum zittern, zum Bundesliga-Start in Dortmund (29. August) überhaupt im Spieltagskader stehen zu können.

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Elfadli wollte im Sommer eine neue Chance beim HSV suchen

Wie wird der in Leonberg geborene Schwabe darauf reagieren? Eigentlich wollte Elfadli die Chance nutzen und sich in der Vorbereitung neu beim HSV empfehlen. Nachdem er in den letzten zwei Monaten der vergangenen Saison nur noch zu zwei Joker-Einsätzen kam, strebte der Defensivmann nach einer neue Chance. Mittlerweile aber dürfte ihm klar sein, wie schwierig dieses Unterwegen wird. Nicht der einzige Aufstiegsheld, der unter Polzin schlechte Karten hat.

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Bleibt am Ende nur ein Wechsel? Passend dazu machte Elfadli vor wenigen Tagen einen Beraterwechsel öffentlich. Mittlerweile lässt er sich von der Agentur „CAA Stellar“ und den Agenten Thies Bliemeister und Schafiq Said betreuen. Einen intensiveren Austausch bezüglich eines Vereinswechsels soll es mit den HSV-Bossen noch nicht gegeben haben. Das aber könnte sich zeitnah ändern.