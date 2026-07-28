Nach dem Trainingslager in Österreich zieht HSV-Coach Merlin Polzin die Intensität an. Patson Daka und Bilal Nadir stehen erstmals in Hamburg auf dem Platz. Sander Tangvik ist zurück aus dem Urlaub.

Merlin Polzin war zufrieden mit den acht Tagen in Österreich. Das sagte der HSV-Trainer seinen Profis unmittelbar nach dem 3:1-Sieg im Test gegen Heidenheim. Zugleich erinnerte er im Mannschaftskreis an das Motto, das über der diesjährigen Sommervorbereitung steht: immer gewinnen wollen, niemals nachlassen. Das Pensum soll nun sogar noch mal steigen.

Die Beine der Spieler waren müde nach der Partie am Samstag, die das Trainingslager in den Alpen abrundete. Bevor er zwei schöne freie Tage wünschte, machte Polzin seinem Team aber klar: „In den nächsten Wochen wird es noch weiter nach oben gehen, ein wenig mehr in allem. Das ist der Standard.“ Und dieser sei „unverhandelbar“, wie der HSV-Coach bereits im ersten Camp in Dänemark betont hatte.

HSV-Trainer Polzin: „Wir sind nie zufrieden“

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Jetzt zieht Polzin die Zügel erneut an, zumindest in Bezug auf die Trainingsintensität. „Ich habe von euch erwartet, dass ihr so spielt wie heute. Gute Arbeit“, lobte der 35-Jährige nach dem Erfolg über Heidenheim zunächst, und schob hinterher: „Aber wir sind nie zufrieden. Es ist erst der Anfang.“

Zumindest ist die Mitte der Vorbereitung noch nicht erreicht: Am 8. Juli, also vor knapp drei Wochen, war in Helsingør der Startschuss erfolgt. Bis zum Pflichtspielauftakt in Verl, wo am 24. August das DFB-Pokal-Erstrundenspiel steigt, sind es dagegen noch vier Wochen. Es ist also noch viel Zeit, die Polzin nutzen will, um die bisher guten Eindrücke zu bestätigen.

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Nadir und Daka trainieren erstmals im Volkspark

„Es ist ganz normal, dass es gesteigert wird bis zur letzten Vorbereitungswoche. Wir freuen uns darauf, dass wir weiterarbeiten“, kündigte der Übungsleiter vor der Rückreise nach Hamburg an, wo an diesem Dienstag (11 Uhr) erstmals wieder im großen Kreis trainiert werden wird. Für Stürmer Patson Daka und Mittelfeldmann Bilal Nadir wird es die erste Teameinheit im Volkspark sein.

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Bilal Nadir (l.) und Patson Daka sind die Neuen beim HSV. WITTERS

Ihre HSV-Debüts haben der Sambier und der marokkanisch-französische Profi bereits hinter sich. Daka lieferte in seinen 28 Minuten gegen Heidenheim direkt eine Tor-Assist-Show, Nadir bekam als letzter Joker zumindest rund 15 Minuten. „Es ging mir darum, dass Bilal innerhalb der Mannschaft das Trikot schon mal anhatte, dass er auf dem Platz war und die Abläufe drumherum kennengelernt hat“, erklärte Polzin hinterher und verwies bei Nadir auf einen wichtigen Fakt: „Er hat jetzt zwei Monate nicht mit einer Mannschaft trainiert.“

HSV-Torwart Tangvik zurück aus dem Urlaub

Da der Vertrag des 22-Jährigen bei Olympique Marseille Ende Juni ausgelaufen war, startete er auch nicht mit dem Ligue-1-Klub in die Vorbereitung, sondern musste sich allein fit halten. Auch beim HSV werde es für Nadir „innerhalb des Mannschaftskonzeptes“ noch individuelle Belastungen geben, wie Polzin ankündigte. Das Ziel ist, den in Nizza geborenen Linksfuß behutsam aufzubauen.

Während sich die meisten HSV-Profis am Sonntag und Montag von den Anstrengungen aus Österreich erholen konnten, trainierte Nadir auf Individualbasis im Volkspark. „Bilal hat Bock auf den Ball, dann steigern wir es nach und nach“, erklärte Polzin, der zu Beginn der Woche auch einen WM-Fahrer wieder auf dem Platz begrüßen darf: Sander Tangvik, der mit Erling Haaland und Co. bis ins Viertelfinale gestürmt war.

Der norwegische Torwart ist nun zurück aus dem Turnier-Urlaub und stößt wieder zu seinem Team. Am Dienstag wird Tangvik neben Daka und Nadir auch die anderen Zugänge Martin Adeline und Kofi Amoakoa kennenlernen. Und: Er kann sich auf ein intensives Programm einstellen.