Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der HSV wieder einen Weltmeister in seinen Reihen begrüßen durfte. Ende 2023 gewann Bilal Yalcinkaya mit Deutschlands U17 den Titel und kehrte voller Selbstvertrauen aus Indonesien nach Hamburg zurück. „Ich will mich unverzichtbar machen“, hatte er nach der Rückkehr gegenüber der MOPO erklärt und entschlossen nachgeschoben: „Für die Profi-Mannschaft!“ Sein Debüt bei den HSV-Profis lässt aber auch 18 Monate später noch auf sich warten. Nun spricht alles dafür, dass das Talent zunächst mal in der Fremde reifen soll, um anschließend gestärkt in den Volkspark zurückzukehren. Alles über die Pläne der Bosse.