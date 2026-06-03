Der größte HSV-Star aller Zeiten: Wie Kevin Keegan in Hamburg zur Kultfigur wurde

Kevin Keegan war seiner Zeit voraus. Als er am 3. Juni 1977 zum HSV wechselte, war er nicht einfach nur ein guter Fußballer, sondern auch neben dem Platz eine schillernde Figur. Popsänger, Comic-Held, Werbefigur – Keegan war eine Marke. Der erste echte Superstar in der sonst noch eher grauen Bundesliga der 1970er-Jahre. Und ganz nebenbei eben auch ein überragender Stürmer, Titelsammler und zweimal Europas Fußballer des Jahres. Keegan ist unzweifelhaft einer der größten Stars, die je beim HSV gespielt haben. Die Fans im Volkspark schwärmen bis heute von „Mighty Mouse“ – der mittlerweile gegen den Krebs kämpft. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Aus heutiger Sicht wäre er vielleicht mit David Beckham oder Cristiano Ronaldo zu vergleichen. In den 1970er-Jahren aber ist Kevin Keegan eine absolute Ausnahme. So etwas wie ihn hat es bisher noch nicht gegeben. Ein Fußballer, der nicht nur brav Fußball spielt und schüchterne Sätze in Interviews sagt, sondern auch neben dem Platz auftritt wie ein Star. Ein Medienprofi, ein Modevorbild, eine Art Influencer der Zeit vor dem Internet.

Kevin Keegan ist schon in England ein Superstar

Schon vor seinem Wechsel zum HSV ist Keegan ein Superstar. Von 1971 bis 1977 spielt der gerade mal 1,73 Meter große Mittelstürmer beim FC Liverpool, gewinnt unter anderem dreimal die Premier League, zweimal den UEFA-Cup und schließlich sogar den Europapokal. Als Kapitän der englischen Nationalmannschaft zählt er zu den beliebtesten Spielern des Landes und wird 1976 zu Englands Fußballer des Jahres gekürt. Der Fan-Hype um Keegan, wegen seiner geringen Größe und seiner Dribbelstärke „Mighty Mouse“ genannt, ist riesig auf der Insel.

Keegan ist in den 1970er-Jahren auch ein echter Frauenschwarm. imago/Horstmüller Keegan ist in den 1970er-Jahren auch ein echter Frauenschwarm.

Dass ein solcher Spieler ausgerechnet zum HSV wechselt, ist Peter Krohn zu verdanken. Der damalige Generalmanager des Klubs ist zu dieser Zeit als Visionär bekannt, gilt aus heutiger Sicht als eine Art Erfinder von Fußball als Unterhaltung. Krohn führt in Hamburg unter anderem Showtrainings mit Elefanten ein, setzt die berühmten rosafarbenen HSV-Trikots durch – und lotst Superstar Keegan in den Volkspark. „Ich wollte einen Weltstar holen“, sagt Krohn damals. Der stolze Preis: 2,3 Millionen D-Mark – mehr als doppelt so hoch wie die bisherige Rekord-Ablösesumme für einen Bundesliga-Spieler. Am 3. Juni 1977 ist der Wechsel perfekt.

Seine ersten Monate beim HSV sind „albtraumhaft“

Klingt alles perfekt? Ganz im Gegenteil. „Nightmarish“, also albtraumhaft, nennt Keegan seine ersten Monate in Hamburg in seiner Autobiografie „My Life in Football“ (2018). Mitspieler grenzen den Superstar in der Kabine aus, der weit mehr verdient als alle anderen und mit seiner Frau und seinen beiden Hunden im Penthouse eines Luxushotels in der Innenstadt wohnt. Außerdem spricht Keegan kein Deutsch und die Hamburger Profis kein Englisch, und die Qualität des Fußballs im Training empfindet er als „erstaunlich“ schwach. „Ich wäre am liebsten gleich wieder bei Nacht und Nebel geflüchtet“, schreibt er in seinem Buch.

In seiner ersten HSV-Saison will Keegan noch nicht so richtig viel gelingen. Das ändert sich aber schnell. WITTERS In seiner ersten HSV-Saison will Keegan noch nicht so richtig viel gelingen. Das ändert sich aber schnell.

Entsprechend wenig läuft es auch fußballerisch. In seiner ersten Saison 1977/78 bleibt Keegan weit hinter den hohen Erwartungen zurück, wirkt unsicher und unglücklich und erzielt nur zwei Tore in seinen ersten 15 Spielen. Bei einem Testspiel an Silvester gegen den VfB Lübeck lässt sich der frustrierte und längst nicht mehr unumstrittene Superstar zu einer Tätlichkeit hinreißen und wird für acht Wochen gesperrt. Eine vorzeitige Rückkehr nach England steht kurz bevor. Doch Keegan nutzt die Sperre, um an sich zu arbeiten – und kehrt besser zurück als je zuvor. „Ich habe Zeit gefunden, über mich selbst nachzudenken. Und das half mir dabei, ein besserer Mensch und auch ein besserer Spieler zu werden“, sagt Keegan rückblickend.

Keegan ist ein HSV-Star – als Fußballer und Werbefigur

Wegen „seinen phantastischen Menschen und seinem phantastischen Publikum“, wie er später sagen wird, bleibt Keegan doch beim HSV. Und in seiner zweiten Saison 1978/79 zeigt er allen, was er kann. Mit 17 Treffern und 16 Vorlagen sowie durchgängig starken Leistungen an allen 34 Spieltagen führt er den HSV zur Deutschen Meisterschaft. Der Lohn: gleich zweimal die Auszeichnung mit dem „Ballon d’Or“ als bester Fußballer in Europa.

„Ich habe nie wieder einen Spieler gesehen, der 34 Spiele hintereinander in einer Saison ausschließlich Topleistungen gebracht hat.“ Günter Netzer

„Wie er mit den Fans und Medien umgegangen ist, da war er uns um Jahre voraus. Er war ständig unterwegs, hatte Werbe- und andere Termine, halt wie ein Geschäftsmann. Es hat nur das iPhone gefehlt.“ Felix Magath

„Er war schon ein toller Typ und für den HSV ein großartiger Spieler. So ein bisschen der Rockstar des Fußballs. Das hat mir natürlich gefallen.“ Charly Dörfel

„Kevin war ein Wahnsinnsfußballer, der alles mitgebracht hat. Ein Spielertyp, wie ihn sich auch heute noch jede Mannschaft nur wünschen kann. Kevin hat mit seiner Art alle um sich herum angezündet.“ Horst Hrubesch

Keegan (Mitte, mit Torwart Rudi Kargus) präsentiert den HSV-Fans auf dem Rathausbalkon die Meisterschale. WITTERS Keegan (Mitte, mit Torwart Rudi Kargus) präsentiert den HSV-Fans auf dem Rathausbalkon die Meisterschale.

Denn „Mighty Mouse“ ist eben nicht einfach nur ein herausragender Fußballer. Auch neben dem Platz sorgt er für Schlagzeilen, weiß sich zu inszenieren und mit den Medien umzugehen. Fans stehen stundenlang an, um ein Autogramm von Keegan zu bekommen, Kevin wird auf einmal zu einem beliebten Vornamen für neugeborene Kinder. Die Zuschauerzahlen im Volkspark boomen – auch dank Keegan. Als Werbefigur ist er unter anderem für ein Deo, ein Radio, Traubenzucker, Cornflakes und ein Videospiel zu sehen, für HSV-Hauptsponsor BP kämpft er sogar im Superheldenkostüm fürs Energiesparen. Und auch im ikonischen Comic-Magazin „ZACK“ tritt der Superstar mehrfach als er selbst auf.

Sein Song „Head over Heals in Love“ wird zum Hit

Und damit nicht genug. Keegan ist auch noch ein erfolgreicher Sänger, landet mit „Head over Heals in Love“ (geschrieben und produziert von der britischen Band Smokie) einen echten Hit. Er verkauft mehr als 500.000 Platten, der Song erreicht die Top Ten der deutschen Hitparade – unter anderem vor ABBA, KISS und den Bee Gees. Bei einem legendären Auftritt im Sommer 1979 performt Keegan seinen Hit sogar im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF – just an dem Tag, an dem er gerade die Deutsche Meisterschaft mit dem HSV gewonnen hat. Etwas, das heute unvorstellbar wäre.

Kurz nach der Meisterschaft 1979 mit dem HSV veröffentlicht Keegan seine Single „Head Over Heels In Love“. imago/WEREK Kurz nach der Meisterschaft 1979 mit dem HSV veröffentlicht Keegan seine Single „Head Over Heels In Love“.

Auf dem fußballerischen, musikalischen und privaten Höhepunkt (Keegan und seine Frau bekommen während seiner Zeit in Hamburg Tochter Laura-Jane) hängt der Superstar noch ein weiteres Jahr beim HSV dran, wird in der Saison 1979/80 noch einmal Vizemeister und erreicht das Europapokalfinale. Danach kehrt er zunächst nach England zurück, spielt für den FC Southampton und Newcastle United sowie die Tigers Kuala Lumpur (Malaysia) und den Blacktown City FC (Australien), ehe Keegan seine Karriere 1985 beendet. Später arbeitet er als Trainer in Newcastle, beim FC Fulham, bei Manchester City und zwischenzeitlich sogar kurzzeitig als englischer Nationaltrainer.

Früherer HSV-Star Keegan erkrankt an Krebs

In den späten 2000er-Jahren zieht sich Keegan vom Fußball zurück. Im Januar 2026 wird schließlich bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist. „Ich hatte einen Autounfall und musste deshalb operiert werden. Während der Untersuchung für die Operation entdeckten sie, dass ich Krebs habe“, erzählt der frühere HSV-Star erst kürzlich bei einem Auftritt in Newcastle. „Sie sagten, sie hätten einen absoluten Top-Arzt für die Behandlung dessen, was ich habe – Krebs im Stadium IV.“

So sieht Keegan heute aus. 2018 veröffentlicht er seine Autobiografie „My Life in Football“, 2026 erkrankt er an Krebs. IMAGO/Avalon.red So sieht Keegan heute aus. 2018 veröffentlicht er seine Autobiografie „My Life in Football“, 2026 erkrankt er an Krebs.

Eben jener Arzt sieht die Heilungschancen für den heute 75 Jahre alten Keegan nur bei etwa 33 Prozent. „Aber im Moment bin ich noch hier“, betont der stets optimistische Ex-Stürmer. Er werde kämpfen gegen den Krebs. So wie einst als Spieler, als Trainer, als Ikone. Als „Mighty Mouse“ oder „King Kev“. Als erster Superstar der Bundesliga. Oder wie es der HSV anlässlich seines Geburtstags formulierte: „Kevin Keegan gewann nicht nur Titel. Er gewann Herzen.“