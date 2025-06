Keine Tickets mehr! Doppelter Testspiel-Wahnsinn beim HSV

Am kommenden Wochenende werden die ersten HSV-Torschützen dieser Saison feststehen, soviel dürfte klar sein. Mit gleich zwei Partien startet der HSV am Samstag und Sonntag in die Vorbereitung: Zunächst kreuzt er beim niedersächsischen Bezirksligisten TSV Elstorf (Samstag, 13 Uhr) auf, ehe es tags darauf (13.30 Uhr) zu Regionalligist VfB Oldenburg geht. Vor allem der Premieren-Auftritt in Elstorf (Landkreis Harburg) entwickelte sich schnell zum Rekord-Spiel.

Der Sechstligist feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen, groß war die Freude, als er die Zusage des HSV für ein Sommer-Testspiel erhielt. Aber: Wer bislang kein Ticket für den Auftritt ergattern konnte, wird auch nicht mehr dabei sein können. Bereits vor rund einer Woche vermeldeten die Elstorfer ein ausverkauftes Stadion. Insgesamt 3080 Besucher sicherten sich die begehrten Karten für das größte Spiel der Vereinsgeschichte.

Für den HSV-Auftritt in Oldenburg gibt es noch Karten

Besser sieht es mit Karten für die Partie in Oldenburg aus. Im Marschwegstadion ist noch Platz, Karten können über die Vereins-Homepage erworben werden. Stehplätze kosten neun Euro.

Direkt danach geht der Wahnsinn dann weiter. Rund 7500 Karten standen dem HSV bislang für den Auftritt beim befreundeten FC Kopenhagen (12. Juli) zur Verfügung. Sämtliche Tickets sind bereits vergriffen. Die Hamburger müssen nun darauf setzen, dass die Dänen noch weitere Karten für den HSV-Anhang rausrücken.

HSV-Spiel in Kopenhagen vor ausverkauften Rängen?

Vieles deutet darauf hin, dass das Duell im „Parken“ vor letztlich ausverkauften Rängen stattfinden wird. 40.000 Anhänger finden in dem Stadion statt.

Mit den Auftritten bei Sturm Graz (19. Juli) und RCD Mallorca (9. August) stehen zwei weitere HSV-Testspiele. Gesucht werden noch Gegner für die Saisoneröffnung im Volkspark (26. Juli) und für eine Partie am 2. oder 3. August.