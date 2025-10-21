„Keine Schmerzen mehr“: Klare Tendenz bei zwei angeschlagenen HSV-Profis

Kann der HSV am Samstag gegen Wolfsburg (15.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) wieder auf die zuletzt fehlenden Giorgi Gocholeishvili und Fábio Vieira zurückgreifen? Die Hoffnungen der Fans sind groß. Und seit dem Auftakt der Trainingswoche am Dienstagnachmittag gibt es bei beiden Profis klare Tendenzen. Zwei andere Kollegen fehlten derweil.

Die rund 100 Fans, die sich trotz des Hamburger Schietwetters auf den Weg in den Volkspark gemacht hatten, hätten nur zu gern geklatscht, als die Profis um kurz nach 15 Uhr nach und nach die Trainingsplätze betraten. Doch das gestaltete sich schwierig, angesichts der Regenschirme, an die sich zahlreiche Anhänger klammerten. Froh waren sie dennoch – denn sowohl Gocholeishvili (Nasenbeinbruch) als auch Vieira (zuletzt rotgesperrt und am Knie verletzt) waren dabei.

Gocholeishvili wartet noch auf seine Maske

Rechtsverteidiger Gocholeishvili könnte gegen die „Wölfe“ direkt in die Startelf rutschen. Mit zwei stabilisierenden Pflastern im Gesicht schritt der Georgier auf den Platz, verzichtete aber noch auf die Spielformen, in denen es zu Zweikämpfen kam. Noch ist Gocholeishvili lediglich im Besitz einer provisorischen Maske, erhält in Kürze aber eine andere, die das Gesicht im Fall der Fälle schützen soll. „Solange sie nicht da ist, können wir ihn nicht in Zweikämpfe schicken“, so Trainer Merlin Polzin nach der Einheit. „Aber er hat keine Schmerzen mehr. Jetzt warten wir, dass die richtige Maske da ist. Das Ziel ist, dass er mehr und mehr mitmachen kann, dann schauen wir, ob er am Wochenende in den Kader rücken oder spielen kann.“ Tendenz: Kann Gocholeishvili mehrere Tage am Stück komplett mitmischen, rutscht er für William Mikelbrencis ins Team.

Etwas anders sieht es bei Vieira aus, der sich nach einem Teil der Einheit auf die Reha-Wiese begab. Läuft alles gut, ist für den Portugiesen gegen Wolfsburg ein Kaderplatz drin, mehr aber noch nicht.

Vieira hofft auf Wolfsburg

„Ich habe mich gefreut, dass er wieder dabei ist“, so Polzin. „Nicht nur, dass seine Sperre vorbei ist, sondern die Verletzung für ihn auch glimpflich ausgegangen ist.“ Vieira hatte sich extra mehrere Tage lang in seiner Heimat Portugal behandeln lassen. Nun soll die Belastung täglich gesteigert werden. Polzin: „Im besten Fall kann er Donnerstag oder Freitag alles mitmachen.“ Dann wird entschieden, ob es für Wolfsburg reicht.

Zwei andere Profis fehlten zum Wochenstart. Gui Ramos musste aufgrund eines privaten Termins passen, Fabio Baldé leidet unter Sprunggelenksproblemen.